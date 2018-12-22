ليبيا – قال منصور محمد اشتيوي العقيد في مكتب التنسيق والمعلومات التابع للإدارة العامة لأمن السواحل إن جهات مختلفة في الحكومة تستفيد من دورة اللغة الانجليزية التي تعقدها المنظمة الدولية للهجرة، معبراً عن أمله بإستمرار هذا النوع من التدريبات وبمستويات متقدمة.

اشتيوي أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للمنظمة على أن الدورات المقدمة تساعد أعضاء الكوارد في أمن السواحل الذين هم على تواصل مباشر مع المهاجرين في فهم احتياجاتهم والتواصل معهم بشكل أكثر فاعلية.

يشار إلى أن المنظمة تعقد دوراتها بالتعاون مع شركائها المحليين وبدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي كجزء من جهودها المستمرة لدعم القدرات المحلية.