إيطاليا – أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن بلاده ستغلق مرافئها أمام 310 مهاجرين، أنقذتهم منظمة “بروأكتيفا أوبن آرمز” الإسبانية غير الحكومية، بعدما رفضت مالطا استقبالهم.

وكتب الوزير الإيطالي على “تويتر”: “جوابي واضح: المرافئ الإيطالية مغلقة! الحفلة انتهت للمتاجرين بالبشر ولمن يساعدونهم”.

وأوضح سالفيني، أن المنظمة الإسبانية طلبت السماح للسفينة المحملة بالرجال والنساء والأطفال الرضّع بدخول مياه إيطاليا الإقليمية بعدما رفضتهم مالطا.

من جهتها، قالت المنظمة: “من بين المهاجرين امرأة ورضيعها الذي ولد على الشاطئ الليبي، جلبناهما لاحقا إلى مالطا عبر مروحية لخفر السواحل”، وكتبت على “تويتر”، “نحن باقون مع 311 شخصا في البحر، لا مكان لهم للرسو، ولديهم احتياجات”.

وأعلنت منظمة “بروأكتيفا أوبن آرمز”، الجمعة عن إنقاذها 311 مهاجرا في المياه الإقليمية الليبية، بينهم نساء حوامل، كانوا موزعين على متن 3 قوارب.

واستأنفت السفينة التابعة للمنظمة نهاية نوفمبر الماضي، إلى جانب سفينتين تابعتين لمنظمتين أخريين، مهماتها في وسط البحر المتوسط قبالة ليبيا.

وتنشط سفن الإنقاذ في تلك المنطقة، على الرغم من معارضة الوزير سالفيني الذي يغلق المرافئ الإيطالية ويتهم الجمعيات بأنها تسهل عمل المهربين، فضلا عن تحفظات مالطا على عملها.

المصدر: رويترز