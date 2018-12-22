الأردن – أضاءت كنيسة اللاتين في ناعور شرقي العاصمة الأردنية عمان شجرة عيد الميلاد تحت مسمى شجرة ” الوحدة الوطنية”، وذلك للسنة الثامنة على التوالي.

وقال الأب رفعت بدر كاهن الرعية ومدير المركز الكاثوليكي خلال الفعالية بعد ترحيبه بالحضور باسمه وباسم الأب سيمون حجازين وكافة الفعاليات الرعوية:

في هذا العام سقط العديد من الشهداء، منهم على أيدي الإرهاب البغيض ومنهم على يد السيول الجارفة، من أجل ذلك وضعنا صورهم البريئة على شجرة الميلاد هذا العام، فلنصل معاً من أجل أرواحهم البريئة، ومن أجل ذويهم وعائلاتهم ليلهمهم الرب الصبر والعزاء.

سلاما على أرواحهم الطاهرة، وسلاماً على روح الأب ميشيل بيتشرلو الذي أسهم بالكشف عن مواقع سياحية حيوية في بلادنا، وأحيينا هذا العام الذكرى العاشرة على رحيله، وسلاماً على روح البابا بولس السادس الذي زار الأردن في عام 1964 وأصبح قبل أسابيع قديسا، ليكون ثاني قديس يزورنا مع البابا يوحنا بولس الثاني.

وتقيم الكنيسة هذه الفعالية السنوية بالتعاون مع المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام وجمعية خليل السالم الخيرية التي تقدم الشجرة سنويا تكريسا لروح الإخاء والمودة بين مكونات المجتمع الأردني.

وتجري الاحتفالات لهذا العام تحت عنوان: “شهداؤنا زينة شجرتنا”، فقد أحيطت الشجرة بصور وأسماء الأطفال الذين قضوا في فاجعة سيول البحر الميت مؤخرا.