ليبيا – وصل إلى مدينة البريقة أمس الجمعة الفريق الفني الخاص بالشركة المنفذة لاستكمال مستشفى البريقة وكان في استقباله عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة ادريس المغربي وعميد بلدية البريقة ومدير مديرية أمن الهلال النفطي.

الزيارة جاءت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لإدارة الصحة بالحكومة المؤقتة بعد منح رئيس الحكومة عبد الله الثني الإذن لوزارة الصحة بإستئناف العقد مع الشركة المنفذة لتقوم بإستكمال الأعمال النهائية.

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وبالإضافة لدفع الالتزامات المالية لإفتتاح المستشفى والبالغة 7 مليون دينار على أن ينجز المشروع خلال 45 يوماً حسب الاتفاق مع الشركة المنفذة.