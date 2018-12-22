تشاد – يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق السبت دولة تشاد، للالتقاء بجنود بلاده المنتشرين في العاصمة “انجامينا”.

وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن ماكرون سيشارك خلال زيارته التي ستستمر يومين، في عشاء قبل عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين الذين يخدمون كجزء من قوة “بارخان”، في قاعدة “انجمينا” العسكرية.

كما سيخصص ماكرون ثاني أيام زيارته لبحث الجانب السياسي والثنائي، وبعد اجتماعه مع ممثلي النساء التشاديات في الصباح، يلتقي نظيره التشادي إدريس ديبي على مائدة غداء.

وتقوم القوات الفرنسية البالغ عددها 4500 جندي بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، ضمن عملية مكافحة الإرهاب “برخان”، في سياق التهديدات الإرهابية المستمرة بالمنطقة، بحسب الإليزيه.

وفي أغسطس / آب 2014، تم إطلاق العملية “برخان” مع البلدان الخمسة المحاذية للساحل التي تعرف بـ “G5″، وهي بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر.