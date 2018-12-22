ليبيا – أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وزير الخارجية التركي مولود أوغلو انزعاجه الشديد فيما يخص شحنة الأسلحة التي تم ضبطها الأيام الماضية في ميناء الخمس والقادمة من تركيا ، مؤكداً على ضرورة كشف حقيقة الأمر ومن كان وراء هذا الفعل.

من جانبه أكد أوغلو بحسب مكتب السراج الاعلامي تفهمه لموقف رئيس الرئاسي وأكد أن الحكومة التركية ترفض هذه الأفعال والتي لا تمثل سياسة أو نهج الدولة التركية، واتفق الجانبان على فتح تحقيق مشترك عاجل لبحث ملابسات الحادثة وكشف المتورطين.

وفي سياق منفصل نقل معالي الوزير تحيات الرئيس التركي السيد رجب طيب أوردغان مشيداً بجهود السيد الرئيس وما حققه من نجاح لتحقيق الأمن والاستقرارفي ليبيا، مبدياً رغبة تركيا في تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وحضره وزير الخارجية محمد سيالة وعدد من المسؤولين الليبيين تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية، وتطرقت المحادثات بشكل خاص إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية عودة الشركات التركية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الاعمار.

وشدد السراج في ختام اللقاء على أهمية إعادة تفعيل المشاريع المتوقفة في مجالي الكهرباء والطاقة وبالأخص مشروع محطة أوباري البخارية.

يشار إلى أن مصلحة الجماركة بميناء الخمس قد أعلنت ضبط أفرادها شُحنتى أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا يوم الثلاثاء الماضي ، موضحةً فى تصريح تلقته المرصد من مسؤول رفيع بمصلحة الجمارك بأن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 40 قدم ، مبينةً بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في وقت مبكر اليوم.

وكشف مركز جمرك الميناء بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

كما تحتوي الحاوية بحسب مركز الجمارك على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد مكتب جمارك الميناء على تحفظه على الشحنة وعند حصرها تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس ” بريتا ” (رشاش – مرفق صور ) و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها صباح الثلاثاء على أساس أنها مواد غير قتالية فضلاً على أن مكتب جمارك ميناء الخمس قد ضبط صباح نفس اليوم حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وأكدوا اعضاء الجمارك بأن الكمية التى وصفوها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – متابعات