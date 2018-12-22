السعودية – توقعت وزارة المالية السعودية، زيادة كبيرة في جباية ضريبة القيمة المضافة عام 2019 ورجحت تحصيل 47 مليار ريال في العام القادم مقابل 45.6 مليار لهذا العام.

وقالت الوزارة، إنه تحققت زيادة في عائدات ضريبة القيمة الانتقائية الخاصة بالمشروبات الغازية، بنسبة 50% ومشروبات الطاقة، بنسبة 100%، ومنتجات التبغ بنسبة 100% كذلك.

وبينت الوزارة السعودية، أن ارتفاع إيرادات الضريبة الانتقائية للعام الحالي، يعود إلى تحصيل مبالغ إضافية هذه السنة.

وتعرف ضريبة القيمة المضافة في بعض البلدان، بضريبة السلع والخدمات، وهي نوع من الضريبة يتم تقييمها بشكل متزايد بناء على الزيادة في قيمة المنتج أو الخدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع.

المصدر: صحيفة عكاظ