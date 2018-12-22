السيارات الكهربائية قد تدفع “فولكس فاغن” للاستغناء عن 7 آلاف موظف

السيارات الكهربائية قد تدفع “فولكس فاغن” للاستغناء عن 7 آلاف موظف

ألمانيا – تعتزم شركة “فولكس فاغن” الألمانية لصناعة السيارات، تحويل مصنعين لها في مدينتي “إمدن” و”هانوفر” لإنتاح السيارات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى استغناء الشركة عن أكثر من 7 آلاف موظف.

ووفقا لخبر نشرته وكالة الأخبار الألمانية(DPA) ، فإن تخصيص الشركة العملاقة مصنعين لإنتاج السيارات الكهربائية، سيؤدي إلى تقليل خطوط الإنتاج وبالتالي لتخفيض الأيدي العاملة.

وأوضحت الوكالة أن تطور تكنولوجيا الروبوتات في الآونة الأخيرة، والتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية سيؤدي إلى تخفيض كبير في فرص العمل بالبلاد.

وأشارت أن السيارات الكهربائية تحتاج لإنتاج أجزاء أقل من التي تعمل بالوقود السائل، وبالتالي يتطلب ذلك عدد أقل من العمال، فضلا عن الزيادة التي ستخفلها في القيمة المضافة للصادرات.

ويعمل لدى “فولكس فاغن” حاليًا أكثر من 624 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم، بينهم 282 ألف شخص في ألمانيا، وفقا لبيانات الشركة لعام 2016.

وفي السياق، أعلنت شركة “Bayer AG” الألمانية لصناعة الأدوية، أنها ستسرّح حوالي 12 ألف عامل لديها في ألمانيا، ضمن إطار خطة إعادة هيكلة المصنع.

كما أعلنت شركة “نستلة” الغذائية الألمانية، أنها ستستغني عن 380 شخصًا بسبب تحويل مصنعها إلى مكان آخر.