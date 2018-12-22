واشنطن – ذكر مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية دان كوتس أن قوى خارجية في روسيا والصين وإيران، سعت للتأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس هذا العام، مشيرا إلى أنه لا أدلة لديه على ذلك.

وقال كوتس إن أجهزة المخابرات لم تقيم أثر التأثير الخارجي على نتائج الانتخابات وأن هذه المحاولات لم تؤثر على التصويت ونتائج فرز الأصوات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر مرسوما بفرض عقوبات على الحكومات والمنظمات الأجنبية التي تتدخل في الانتخابات الأمريكية أو المشاركة في مثل هذه التدخلات.

ووفقا للمرسوم، سيتعين على الاستخبارات في غضون 45 يوما بعد إجراء الانتخابات إعداد تقرير حول ما إذا كانت هناك أدلة على أي تدخل أجنبي.

المصدر: وكالات