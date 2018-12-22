ليبيا – أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف على أن الترتيبات النهائية لخطة تأمين مدينة بنغازي أتُخذت، مشيراً إلى أن أهداف الخطة هو استكمال السيطرة الأمنية.

بوشناف قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إن العقيد خالد البسطة مدير أمن البيضاء سيتولى تنفيذ الخطة ويعاونه عدد من الضباط ذوي الكفاءة والخبرة على أن يشارك في تنفيذها كل من العميد عادل عبدالعزيز مدير أمن بنغازي و العقيد صلاح هويدي مع قوة مجهزة يتجه للمشاركة في خطة تأمين أخرى.

وأشار إلى أنه المدينة شهدت خلال الأيام الماضية جرائم سطو وقتل بالإضافة لتولي جهات لم تحدد حتى الآن بث الرعب في قلوب الناس بإختلاق جرائم لم تحدث وتضخيم وقائع صغيرة، منوهاً إلى أن التنقلات التي حدثت بين مديريات الأمن وقعت ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية بإعتماد النقل المكاني.

كما كشف عن أن خطة التأمين التي أعتمدت تواجه بعض الصعوبات، متعهداً المواطنين بوضعهم في صورة كل ما ومن يحاول عرقلتها.