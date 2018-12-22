ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على قوة و عمق العلاقة بين ليبيا وتركيا، مرحباً بأي دور إيجابي لتركيا لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في ظل عمل أطراف لم يسمها على إفساد العلاقة بين البلدين ووضع العراقيل في طريق تقدمها حسب زعمه..

المشري تطرق بحسب المكتب الاعلامي للمجلس الاستشاري خلال اللقاء إلى احتجاز السلطات الليبية للباخرة التي تحمل أسلحة وذخائر في ميناء الخمس ، موضحاً أن النائب العام في ليبيا قد باشر التحقيق في ماهية ومصادر هذه الشحنة والجهة المستوردة.

وطالب المشري أوغلو بضرورة تعاون السلطات التركية لكشف كل من يقف وراء هذه المخالفات وإنزال اشد العقوبات بهم..

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن هناك عدة ملفات ستساعد في تطوير العلاقات بين البلدين كعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا وأهمها مشاريع الكهرباء، وكذلك عودة الخطوط التركية للعمل من ليبيا، وتقليل حجم الفئة المستثناء من الحصول على التأشيرة مبدئياً، والسعي في رفعها بشكل كامل.

ومن جانبه أكد أوغلو دعم بلاده لوحدة واستقرار ليبيا، مشيراً الى أهمية مواجهة محاولات إفساد العلاقات بين البلدين وأن تركيا باشرت أيضا بالتحقيق في هذه الشحنة المشبوهة ومن يقف وراءها وضرورة تقديمهم للعدالة.

وشدد على أن تركيا ستبذل كل ما بوسعها لعودة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لليبيا، موضحاً أن بلاده تقوم بتشجيع شركاتها للعودة إلى العمل في ليبيا، وأن هناك بعض الشركات قد بدأت بالتحضير للعودة على أن تهئ الجهات الليبية الظروف المناسبة لتسهيل عودة الشركات.

وفيما يخص ملف رفع التأشيرة أكد أوغلو أن بلاده تبحث تقليل سن التأشيرة المفروضة على المواطنين الليبيين القاصدين السفر إلى تركيا، وأنها ستسعى إلى رفعها بالكامل.