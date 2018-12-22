ليبيا – كشف مصدر أمني بمدينة زليتن اليوم السبت في تصريح خاص للمرصد على أن الهجوم المسلح الذي حدث اليوم على سوق الذهب والعملة بالمدينة كان يستهدف التاجر أبو زيد العاتي .

المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه أكد بأن منفذ الهجوم هو محمد حمادي المشهور بـ” براويط ” ، مبيناً بأن الاخير أحد أقرباء عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي.

وقال بأن الشخص الذي تمت إصابته في الحادثة بإطلاق ناري هو الهادي صلاح الهادي العاتي ، موضحاً بأن الرصاصة إخترقت الفك السفلي للهادي وهو الآن يتلقى العلاج في مستشفى المدينة.

وأشار المصدر إلى أن المهاجم حمادي قد دخل السوق وحاول إجبار أبو زيد العاتي على إغلاق محله بالقوة وإشتبك معه بالايدي قبل أن يتم منعه ويهرب ليعود ومعه مجموعة مسلحة قاموا باطلاق الرصاص العشوائي وإقفال المحلات بالقوة .

المرصد – خاص