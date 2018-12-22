ليبيا – أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق أنه تم خلال اليومين الماضيين إفتتاح مجمع المحاكم والنيابات بمدينة درنة ، مبينةً بأنه تم تفعيل العمل القضائي بالمدينة بعد سبع سنوات من توقفه.

وزارة العدل أشارت وفقاً لمكتها الإعلامي إلى أنه أشرف على الإفتتاح عدد من أعضاء الهيئات القضائية وبحضور بعض الجهات ذات العلاقة بالعمل القضائي.

يشار إلى أن مجمع محاكم درنة قد تم إقفاله من قبل الجماعات المتطرفة والتى كانت تتخذ من المدينة مقراً لها ووتحصن بأهلها وإتخذ تنظيم داعش المبنى مقراً لما يسميه بـ”ديوان الحسبة” و”المحكمة الاسلامية” حتى قامت القوات المسلحة بتحريرها لتمكين مراكز الشرطة وأجهزة الدولة الرسمية من العمل في المدينة وتقديم الخدمات لأهلها.