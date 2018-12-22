ليبيا – إستكمل المجلس البلدي صبراتة أمس الجمعة التجهيزات بمهبط الطيران العمودي، مؤكداً قرب اعتماده من مصلحة الطيران المدني.

بلدية صبراتة أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أن اللجنة المشرفة من قبل المجلس البلدي قامت بتوريد كافة أجهزة الإتصالات الخاصة بالمهبط واللازمة لتشغيله إضافة إلى التجهيزات الخاصة بالحراسات.

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وأشارت إلى أن اللجنة المكلفة من قبل المجلس البلدي تعمل على استكمال صالة الإنتظار وتركيب الإنارة الليلية بمحيط المهبط، مثمناً جهود الخيرين وكل من ساهم في بناء هذا المشروع.