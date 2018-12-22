الولايات المتحدة – أبرمت شركة “بوينغ” الأمريكية، صفقة مع شركة “فلاي أي ديل”، التابعة للخطوط السعودية، لشراء الأخيرة 30 طائرة، وأخرى مع “غرين إير” النيجيرية، لشراء 50 طائرة، بقيمة 9.3 مليارات دولار.

وينص الاتفاق على شراء الشركتين السعودية والنيجيرية طائرات “737 ماكس” ذات الممر الواحد.

وأعلنت بوينغ، في بيان، أنه “في حين تشغل (فلاي أي ديل) طائرات إيرباص جديدة من طراز إيه-320، تقول الشركة إنها اختارت للمستقبل طائرات 737 ماكس”.

وأضافت بوينغ، أنها تجهز شركات الطيران السعودية منذ 1945، وإن طائرتها من طراز “دي سي 3″، ساهمت في انطلاق قطاع النقل الجوي التجاري في المملكة.

وشركة “فلاي أي ديل”، تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، وتسير رحلات داخلية في المملكة.

من جهته، قال المدير العام للخطوط السعودية صالح بن ناصر الجاسر، إن “الطلب على خدمات النقل الجوي في السوق المحلية في المملكة يسجل نموا مطردا، وإن الشركة تطمح لتوسيع وجهاتها مستقبلا لتغطية أسواق خارج السعودية”.

وتتسع الطائرات من طراز “737 ماكس”، لـ189 راكبا، وكلفتها التشغيلية أقل بنسبة 8 بالمائة من طراز “إيرباص إيه 320”.

ورحبت الشركة الأمريكية بالاتفاق الموقع مع الشركة النيجيرية، الذي يتضمن خيار شراء 50 طائرة إضافية، وقالت إن الاتفاق هو الأكبر الذي يوقع في إفريقيا حتى تاريخه. وأن الصفقة تشكل خطوة باتجاه بناء شبكة متينة للبلدان الإفريقية”.

وأعلنت بوينغ، ومنذ إطلاق طائرتها من طراز “737 ماكس”، ما يقارب الـ5 آلاف طلبية شراء من أكثر من 100 شركة، في حين أعلنت منافستها الأوروبية إيرباص في ديسمبر/كانون الأول الجاري، أنها تلقت بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، 380 طلبية لشراء طائراتها، سلمت منها 673 طائرة.