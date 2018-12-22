مصر – أسقطت الحكومة المصرية، أمس، الجنسية عن مواطنة مصرية تجنست بالإسرائيلية دون إذن، وتدعى ياسمين هشام محمد نسيم.

وتبين وجود مفاجأة كبرى بالبحث عن مسمى المواطنة المصرية، حيث اتضح أنها حفيدة محمد نسيم ضابط المخابرات المصري السابق الذي اشتهر بـ”نديم قلب الأسد” كما ظهر في المسلسل التلفزيوني المصري المشهور “رأفت الهجان”، وشارك الضباط الأحرار في ثورة 1952.

وتعد ياسمين ابنة هشام محمد نسيم، وهو نجل ضابط المخابرات المصرية، وهو مواطن مصري تزوج من سيدة إسرائيلية وأنجب منها ابنته ياسمين.

وأكد هشام نسيم في تصريح سابق عام 2009، أنه نادم على ما فعله وزواجه من إسرائيلية غلطة يدفع ثمنها حتى الآن، مشيرا إلى أن ابنته لم يتم تعميدها لليهودية، وحتى زوجته اليهودية لم يعد من اللائق نسبتها لليهودية بعدما دخلت الإسلام منذ 15 سنة.

لقب محمد نسيم حفيد الفتاة بـ”ذئب المخابرات الأسمر” نظرا للعمليات التي قام بها بتكليف من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مباشرة. منها على سبيل المثال عملية الحفار الذي تم تفجيره قبل تنقيبه عن البترول في السويس من جانب إسرائيل، ونجا ببراعة من محاولة اغتيال دبرها له الموساد بوضع قنبلة زمنية في عادم سيارته بلبنان.

المصدر: RT + وكالات