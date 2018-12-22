ليبيا – إلتقى رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة بني وليد مصباح المبروك الهميل أمس الجمعة بوزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل .

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة الوضع العام لجامعة بني وليد وأبرز الصعوبات التي تواجه الجامعة بشكل عام والطلبة بشكل خاص.

الهميل عرض أهم الاحتياجات الخاصة بالجامعة وقام بنقل مطالب طلبة الجامعة بدء من مشكلة المنحة مروراً بالظروف التعليمية الصعبة المتمثلة في افتقاد الجامعة لأبسط الوسائل والمستلزمات التعليمية من معامل ومختبرات وقاعات دراسية نموذجية.

كما تم استعراض مشكلة نقص أعضاء هيئة التدريس في عدد من الأقسام بالكليات وقد طالب بضرورة إجراء الصيانة المستعجلة لعدد من الكليات بالجامعة وضرورة التسريع بإجراءات فتح قسم للدراسات العليا لما لها من أهمية بالغة في توطيد الجامعة وتسهيل الدراسة بالداخل.



هذا وقد أثنى وزير التعليم على دور اتحاد طلبة جامعة بني وليد الإيجابي في ضمان سير العملية التعليمية على الوجه المطلوب، مؤكداً على أن جامعة بني وليد قد بدأت فعلياً في تطبيق معايير الجودة وكانت نتائج هدا التطبيق واضحة وإيجابية.



وبدوره أكد رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا على متابعته الدائمة لمشاكل الجامعة وأنه لن يدخر جهداً في الضغط لحلحلة مشاكلها وتذليل الصعاب أمام الطلبة.