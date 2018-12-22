ابوظبي – أصبح ريال مدريد الفريق الأول الذي يتوج بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والرابع في تاريخه بعد فوزه على العين الإماراتي 4-1، اليوم السبت.

وتناوب على تسجيل أهداف ريال مدريد كل من الكرواتي لوكا مودريتش وماركوس يورينتي وسيرجيو راموس ويحيى نادر بالخطأ في مرمى فريقه في (د.14 و60 و79 و90+1) على التوالي، بينما أحرز الياباني شيوتاني هدف العين الوحيد في (د.86).

وأصبح ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة بنظامها الجديد بتتويجه الرابع بعد أعوام 2014 و2016 و2017، ليتجاوز غريمه التقليدي برشلونة صاحب ثلاثة القاب أعوام 2009 و2011 و2015.

وهو اللقب الأول لريال مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري خليفة جولن لوبيتيغي الذي أقيل من منصبه.

واختير نجم النادي الملكي الدولي الويلزي غاريث بايل أفضل لاعب في البطولة.

في المقابل، توقفت مغامرة العين في المباراة النهائية مكررا إنجاز الرجاء البيضاوي المغربي الذي حل وصيفا للبطولة التي استضافتها بلاده عام 2013 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.