ليبيا – أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ومصلحة الموانئ في بيان مشترك اليوم السبت عن حدوث تعدي صارخ على ممتلكات الدولة الليبية وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية على الناقلة الليبية بدر ، معتبرةً أن ما حدث سابقة خطيرة من شأنها أن تلحق الضرر المباشر بأسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحرى.

البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه أوضح بأن شرطة المنفذ البحري البلغارية وبقوة السلاح قامت بإجبار ربان وطاقم الناقلة بدر بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطعت الإتصالات على الطاقم.

وأضافت شركة النقل البحري ومصلحة الموانئ بان المحكمة العليا في بورغاس قد أصدرت في وقت حكماً لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ، مبينةً بأن الحكم أخلى سراح الناقلة بدر المحتجزة تعسفاً بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية .

وكشف البيان على رفض السلطات البحرية البلغارية تنفيذ حكم المحكمة ، مضيفاً بأن السلطات البلغارية قامت بماهو مخالف للأعراف والقوانين الدولية ، حيث قامت بتسليم الناقلة بدر إلى طاقم بديل.

وأكدت الشركة الليبية في ختام بيانها أنها على تواصل مستمر مع كل الجهات الرسمية المحلية والدولية وكل المنظمات البحرية ذات الاختصاص للتحرك فوراً لوقف هذا الإعتداء الصارخ ، مشددةً على أنها لن تدخر جهداً للدفاع عن ممتلكات الدولة الليبية ولن تتهاون في ملاحقة المعتدين .