صواريخ “سويوز” الروسية تحمل 115 قمرا أوروبيا إلى الفضاء في عامين

صواريخ “سويوز” الروسية تحمل 115 قمرا أوروبيا إلى الفضاء في عامين

روسيا – أعلن مصدر رسمي روسي أن سبعة صواريخ “سويوز”، ستحمل إلى الفضاء خلال العامين المقبلين 115 قمرا اصطناعيا أوروبيا من مطار كورو الفضائي الأوروبي في غويانا الفرنسية.

وذكر المصدر أنه، “من المنتظر تنفيذ 4 عمليات إطلاق لصواريخ “سويوز” من مطار كورو عام 2019، و3 خلال 2020″.

وأضاف أن “سويوز” ستحمل في فبراير القادم 6 أقمار بريطانية للاتصالات OneWeb، وفي أبريل 4 أجهزة اتصال بريطانية O3b، وفي أكتوبر قمرين أحدهما إيطالي CSG-1، والثاني أوروبي CHEOPS، وفي نوفمبر 34 قمرا OneWeb.

وتابع: “من المقرر في 2020 إطلاق 34 قمرا OneWeb في يناير، و34 أخرى من نفس الطراز في أكتوبر، إضافة إلى قمر CSO-2 فرنسي في مايو من نفس العام.

المصدر: نوفوستي