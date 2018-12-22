ليبيا – وصل صباح اليوم السبت وزير الخارجية التركية المبعوث الشخصي للرئيس التركي أردوغان إلى ليبيا أمر الله إشلر والوفد المرافق لهما لهما إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

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وكان في استقبال الوفد التركي وزير خارجية الوفاق محمد سيالة وسط مراسم رسمية ، وإتجه الوفد التركي بعد مراسم الاستقبال لمقابلة رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بفندق المهاري.

يشار إلى أن مصدر من خارجية الوفاق فضّل عدم الكشف عن هويته قد قال في تصريح لصحيفة المرصد أمس الجمعة بأن ” أوغلوا ” سيصل طرابلس صباح اليوم السبت فى زيارة رسمية وسيلتقي بعدد من ” كبار مسؤولي حكومة الوفاق ” قد يكون من بينهم رئيس الرئاسي فائز السراج للتباحث معهم فى جملة من الملفات .

ورفض المسؤول الكشف عن ما إذا كانت زيارة الوزير التركي مجدولة مسبقاً قبل ” فضيحة ” الأسلحة والذخائر التركية التي ضُبطت الأسبوع الماضي فى ميناء الخمس البحري .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أعلن أمس الخميس على لسان المتحدث باسمه إصداره تعليمات لـ ” الأجهزة الأمنية ” بفتح تحقيق فوري وشامل فى ” الواقعة الفضيحة ” .

ومن جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ، الخميس ، عن قلقها حيال الموضوع دون تسمية تركيا ، مؤكدة فى بيان مقتضب لها بأن ليبيا ليست فى حاجة لإستيراد المزيد من السلاح .

أما القيادة العامة فقد إتهمت تركيا باستمرار عملها فى دعم الإرهاب وزعزعة إستقرار ليبيا وعرقلة إجراء الإنتخابات فى الربيع القادم على خلفية إنسحابها وطرد ممثلها من مؤتمر باليرمو الذي عُقد حول ليبيا فى نوفمبر الماضي .

هذا وقد ضبطت السلطات اليونانية فى يناير الماضي 500 طن من المتفجرات كانت فى طريقها من تركيا إلى ليبيا فيما أعلنت تونس ضبط مواد متفجرة فى شحنة تركية قادمة عبر ميناء مرسيليا بينما ضبطت مصر معدات تجسس قادمة أيضاً مع راكب فى مطار برج العرب على متن الخطوط التركية .

المرصد – متابعات