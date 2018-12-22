ليبيا – أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية فى حكومة الوفاق لـ صحيفة المرصد مساء اليوم الجمعة إعتزام وزير الخارجية التركي ” مراد جاويش أوغلو ” زيارة طرابلس يوم غداً السبت .

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته بأن ” أوغلوا ” سيصل طرابلس صباحاً فى زيارة رسمية وسيلتقي بعدد من ” كبار مسؤولي حكومة الوفاق ” قد يكون من بينهم رئيس الرئاسي فائز السراج للتباحث معهم فى جملة من الملفات .

ورفض المسؤول الكشف عن ما إذا كانت زيارة الوزير التركي مجدولة مسبقاً قبل ” فضيحة ” الأسلحة والذخائر التركية التي ضُبطت الأسبوع الماضي فى ميناء الخمس البحري .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أعلن أمس الخميس على لسان المتحدث باسمه إصداره تعليمات لـ ” الأجهزة الأمنية ” بفتح تحقيق فوري وشامل فى ” الواقعة الفضيحة ” .

ومن جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ، الخميس ، عن قلقها حيال الموضوع دون تسمية تركيا ، مؤكدة فى بيان مقتضب لها بأن ليبيا ليست فى حاجة لإستيراد المزيد من السلاح .

يشار إلى أن السلطات اليونيانية كانت قد ضبطت فى يناير الماضي 500 طن من المتفجرات كانت فى طريقها من تركيا إلى ليبيا فيما أعلنت تونس ضبط مواد متفجرة فى شحنة تركية قادمة عبر ميناء مرسيليا بينما ضبطت مصر معدات تجسس قادمة أيضاً مع راكب فى مطار برج العرب على متن الخطوط التركية .

المرصد – متابعات