ليبيا – كشفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ناديا عمران أمس الجمعة أن أعضاء بالهيئة التأسيسية للدستور قد منعوا من عقد جلسات حوارية في مدن شرقي البلاد، مشيرةً إلى أن هذه الجلسات كانت من أجل تسليط الضوء على النصوص التي كتبت في مشروع الدستور .

عمران قالت وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن منع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من عقد جلسات حوارية في مدينة شحات والبيضاء لتسليط الضوء على النصوص والرؤية التي بني عليها الدستور حتى يمكن للمواطن التصويت بالقبول أو الرفض وهو على بينة ومعرفة بأهمية النصوص دون الاستماع لما وصفتها بـ”التضليلات الإعلامية”.

ولفتت إلى أنه كان هناك تنسيق مع وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني في كل المدن المستهدفة لعقد الجلسات ولكن تم منعهم بحجة السلم الاجتماعي حسب قولها.

يشار إلى أنه تمت المصادقة على قانون الاستفتاء على الدستور من قبل رئاسة مجلس النواب عقب انتهاء المجلس من إجراء التعديل الدستوري العاشر لتحصين القانون وعدم مخالفته للإعلان الدستوري .