اسبانيا – أنقذ الفرنسي أنطوان غريزمان المحترف في صفوف أتليتكو مدريد، اليوم السبت، فريقه من السقوط في فخ التعادل أمام ضيفه اسبانيول في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب أتليتكو مدريد على ضيفه اسبانيول بهدف نظيف في الجولة السابعة عشر للمسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 34 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد اسبانيول عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وانتظرت جماهير أتليتكو مدريد حتى الدقيقة 51 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لفريق العاصمة نفذها غريزمان في المرمى.

وفشلت جميع محاولات اسبانيول في إدراك التعادل، ليخرج أتليتكو مدريد فائزًا باللقاء.