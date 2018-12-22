تركيا – اكتسح فريق قاسم باشا، اليوم السبت، ضيفه بشيكطاش بأربعة أهداف لهدف في الجولة السابعة عشر للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد قاسم باشا إلى 29 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد بشيكطاش عند 26 نقطة في المركز السادس، ويتصدر باشاك شهير الترتيب برصيد 35 نقطة.

أنهى قاسم باشا الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما الألباني لوريت ساديكو والسنغالي مباي دياني في الدقيقتين 11 و45.

ومع حلول الدقيقة 52 قلص بشيكطاش النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر مصطفى بيكتيميك، قبل أن يسجل دياني الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وجاءت الدقيقة 83 لتشهد معها الهدف الرابع لقاسم باشا عن طريق التشيكي دافيد بافيلكا ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين باللقاء.