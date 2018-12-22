قيصري التركية تستقبل أول رحلة سياحية جوية مباشرة من بولندا

قيصري التركية تستقبل أول رحلة سياحية جوية مباشرة من بولندا

تركيا – استقبلت ولاية قيصري التركية (وسط)، الجمعة، أول وفد سياحي قادم من بولندا برحلة جوية مباشرة من العاصمة وارسو إلى مطار قيصري.

ويتألف الوفد من 173 سائحًا فضلوا قضاء عطلتهم في مركز “أرجيس” للتزلج، الذي يعد من أهم مراكز السياحة الشتوية في تركيا.

وأوضح مراد جاهد، رئيس مجلس إدارة المركز، في تصريح للأناضول، أن مركز أرجيس أصبح مؤخرًا أحد أهم المناطق السياحية الشتوية جذبًا للسياح في تركيا.

وأشار جاهد أن أنشطة الترويج والتسويق التي قامت بها إدارة المركز في الدول الأوروبية أتت ثمارها من خلال البدء بإطلاق رحلات جوية مباشرة بين الدول الأوروبية وولاية قيصري.

وأكد أن اهتمام هواة التزلج والرياضات الشتوية بالمركز يزداد يومًا بعد يوم، لافتًا أن زوار المركز خلال العامين الماضيين ازداد بنسبة 98 بالمائة مقارنة بالسنوات الفائتة.

ويتميز مركز التزلج في جبل أرجيس، بقربه من منطقة كابادوكيا السياحية الشهيرة، وسهولة الوصول إليه، ومضماره الطويل، ومفهوم الإدارة الاحترافي، فضلا عن انخفاض أجور دخول المركز.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز التزلج، نحو 25 كلم مربع، يتضمن مصاعد حديثة ونظام تلفريك مصنوع وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية، ويصل إجمالي طوله إلى 21 ألفا و300 مترا، ما يساهم في نقل 25 ألفا و500 شخصا في الساعة الواحدة.