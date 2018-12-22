ليبيا – أدانت لجنة ملف مصراتة تاورغاء ممثلةً برئيسها وأعضائها العمل التخريبي الذي وقع بمقر اللجنة يوم الخميس الماضي، معتبرةً أن ما حدث هو تخريب إرهابي عدواني قام به مجموعة تخريبية تريد إشعال الفتنة في المدينة خاصة بعد إنتشار بعض الإشاعات مؤخراً من الذين لايريدون الاصلاح واستقرار الأمن داخل البلاد.

لجنة ملف مصراتة تاورغاء أرجعت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه ما تعرض له مقرها إلى عدم جدية الحكومة في إنهاء الملف، مشيرةً إلى أنها نوّهت مراراً وتكراراً وكتبت تقريرات وجهت للمجلس الرئاسي في تتفيذ باقي بنود الإتفاق ومنها دفع باقي قيمة التعويضات للمتضررين.

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كما أعربت اللجنة عن تفاجئها باصدار قرار من المجلس الرئاسي يوم الخميس الماضي يقضي بدفع قيمة للتعويضات لاتتجاوز 24 مليون وهي قيمة لاتغطي 10% من قيمة الأضرار، لافتةً إلى أن هذا الأمر يجعل المتضررين يفقدون المصداقية للرئاسي الذي تعهد بإكمال باقي التعويضات قبل نهاية العام.

وأبدت لجنة ملفت مصراتة تاورغاء تخوفها من حدوث ردود أفعال أخرى تعيدهم إلى المربع الأول في المصالحة بين مصراتة وتاورغاء.

وفبما يتعلق بعدم جدية المجلس الرئاسي بالبحث عن المفقودين أفادت بأنها “نوهنت عدد من المرات دون جدوى ولم تتخذ أي أجراءات بهذا الخصوص بالرغم من أن المجلس الرئاسي أصدر قرار بتشكيل هيئة للبحث على المفقودين لكن لم تنجح في ادارة هذه الهيئة مما سبب زيادة الإرباك لعمل اللجنة على الأرض”.