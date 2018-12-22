ليبيا – إستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والوفد المرافق له عقب لقاء الأخير برئيس مجلس الدولة خالد المشري.

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أوغلو أكد للسراج وفقاً لتغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” على دعم بلاده لسير العملية السياسية قدماً للأمام دون تدخل خارجي، مشدداً على مواصلتهم الحوار مع جميع الأطراف دون إستثناء.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن بلاده تقف مع الشعب الليبي في كافة الظروف دون قيد أو شرط.

وتجاهل وزير الخارجية التركي في تغريداته بشأن لقائه بالسراج والمشري التطرق إلى فضيحة الأسلحة التركية التى وصلت في وقت سابق غلى ميناء الخمس رغم مطالبة السراج والبعثة الاممية التحقيق في هذا الأمر.

يشار إلى أن مصلحة الجماركة بميناء الخمس قد أعلنت ضبط أفرادها شُحنتى أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا يوم الثلاثاء الماضي ، موضحةً فى تصريح تلقته المرصد من مسؤول رفيع بمصلحة الجمارك بأن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 40 قدم ، مبينةً بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في وقت مبكر اليوم.

وكشف مركز جمرك الميناء بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

كما تحتوي الحاوية بحسب مركز الجمارك على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد مكتب جمارك الميناء على تحفظه على الشحنة وعند حصرها تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس ” بريتا ” (رشاش – مرفق صور ) و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها صباح الثلاثاء على أساس أنها مواد غير قتالية فضلاً على أن مكتب جمارك ميناء الخمس قد ضبط صباح نفس اليوم حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وأكدوا اعضاء الجمارك بأن الكمية التى وصفوها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – متابعات