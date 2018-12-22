ليبيا – عقد وفد لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة اجتماعاً اليوم السبت مع رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالبرلمان المغربي.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس العديد من المواضيع التي تساعد على توطيد العلاقات الليبية المغربية من بينها تسهيل إجراءات التاشيرة والإقامة لللمواطنين الليبيين والمغاربة لإحداث شراكة حقيقية في مشاريع التنمية وإعادة الاعمار والاستفادة من العمالة المغربية.

وتطرق الإجتماع إلى إمكانية وضع برنامج للتبادل الثقافي بين الجامعات الليبية والمغربية بالإضافة إلى حل مشاكل التأشيرة للطلبة الليبيين الدارسين بالجامعات المغاربية وزيادة عدد المقاعد للطلبة الليبيين والاستفادة من فن العمارة المغربية المميزة بإيجاد فرص للدراسة العليا في هذا المجال.