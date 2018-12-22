ليبيا – قال رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز خالد بن عثمان بأن إغلاق حقل الشرارة له أثر سلبي على معدلات الانتاج من النفط الخام في ليبيا حيث ينتج الحقل 350 ألف برميل وبأنه لن يعود لمعدلات إنتاجه الطبيعية بعد إعادة تشغيله قبل 60 يوماً .

بن عثمان نوه في تصريح هاتفي لقناة ليبيا الأحرار تابعته المرصد ، إلى ضرورة تفعيل جهاز تنفيذي لتطوير الحقول النفطية ومناطقها لإدارة مشاريع التنمية المستدامة من خلال المؤسسة الوطنية للنفط ، معتبراً بأن هذه الخطوة سيكون لها ردود فعل إيجابية على المنطقة وأبنائها الذين قبلوا بإعادة فتح الحقل وساندتهم الحكومة .

وأضاف بن عثمان بأن الأمور لن تتطور ولن يكون هناك استفزاز من الطرفين بعد الأن ،مبيناً بأن الأهالي لديهم مطالب مشروعة والمؤسسسة لا تملك حق التفاوض والتنفيذ فهي جهة فنية ولا تملك تقديم الوعود أو إلتزامات لا يمكنها الوفاء بها وبأن هذه من صلاحيات الحكومة وعليها أن تتبناها .