ليبيا – أعلنت منظمة “برواكتيفا أوبن آرمز” الإسبانية إنقاذ 307 مهاجرين غير شرعيين قبالة الساحل الليبي في البحر الأبيض المتوسط عبر سفينة “أوبن آرمز”.

المنظمة أكدت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : “بعد 24 ساعة فقط من وصولنا إلى البحر الأبيض المتوسط، أنقذت السفينة قاربين كانا يشارفان على الغرق على متنهما أكثر من 200 شخص رجال وحوامل وأطفال”.

وأشارت “برواكتيفا أوبن آرمز” إلى أنها تمكنت من إنقاذ قارب ثالث على متنه 29 امرأة وخمسة أطفال و 56 رجلاً.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مدد أمس الجمعة مهمة عمل بعثته في البحر الأبيض المتوسط “صوفيا” حتى 31 مارس 2019 وتساهم “صوفيا” في عمل الاتحاد الأوروبي الرامي لتعطيل شبكات تهريب المهاجرين في جنوب البحر المتوسط وتعقب المهربين وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية في البحر.