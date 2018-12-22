ليبيا – علق موظفي الجامعات والمعاهد العليا إعتصامهم المفتوح بعد لقاء جمعهم مع وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل وتقديمه وعودا وتطمينات لهم بالعمل على تلبية مطالبهم وحل مشكلتهم وإنهائها.

المجتمعون أكدوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم على تعليق إضراب الموظفين ابتداء من أمس الخميس على أن ترجع وتيرة العمل كما كانت في السابق خلال الأسبوع القادم.

وفي كلمة لوزير التعليم أكد من خلالها على مشروعية مطالب موظفي الجامعات،مشدداً على أن الوزارة لن تذخر جهداً في سبيل حصول الموظفين على حقوقهم طالما أنها مشروعة،منوهًا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسات التعليمية تقوم وترتقي بناء على التناغم التام والانسجام بين عناصرها الثلاثة الفاعلة المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.

وتم خلال الاجتماع الإعلان على فض الإضراب ببيان تلاه الناطق الرسمي باسم النقابة العامة لموظفي الجامعات مختار أبوبريق،داعياً فيه الجهات المسؤولة واللجنة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي خصوص المعالجة والنظر في مطالب الموظفين بالإسراع في حلحلة المختنقات وإنصافهم وأنهم سيكونون على تواصل مستمر مع وزارة التعليم بالخصوص لمتابعة الموضوع.

ومن جهته،أيد رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا مشروعية مطالب الموظفين،مؤكداً بأن الاتحاد متضامناً مع النقابات في إضرابهم.

وأعرب رئيس الإتحاد عن اعتراضه الشديد للمساس بالعملية التعليمية وإلحاق الضرر بالطلاب في حال قيام النقابة بتصعيد الموقف مجدداً،لافتاً إلى ضرورة أن يتم مستقبلاً إبعاد المرافق التابعة للجامعات والمتمثلة في المعامل والمكتبات عن التجاذبات.