ليبيا – قامت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومةالمؤقتة أمس الخميس بتسليم احتياجات عاجلة ومهمة لدعم الشبكة الكهربائية بمدينة درنة وخصوصًا بعد ما تعرضت له الشبكة الكهربائية لاعتداء وتخريب من قبل قوى الإرهاب والتطرف التي كانت تحتل المدينة سابقًا.

المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء ربيع خليفة أوضح في تصريح لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة أن توفير هذه الاحتياجات من ضمن خطط الحكومة لإعادة إعمار مدينة درنة وخصوصاً في قطاع الكهرباء.

وصرح خليفة أنهُ تم توفير الإحتياجات من محولات مختلفة القدرات وأعمدة خشبية وإنارة وعُلب توزيع وكوابل ضغط منخفض وكثير من المواد التي من شأنها دعم الشبكة الكهربائية.

وقال خليفة إن توفير هذه الاحتياجات يأتي من ضمن خطط الهيئة العامة للكهرباء من أجل دعم الشبكة الكهربائية حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع.