السعودية – توفي الأمير طلال بن عبد العزيز، أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية، وشقيق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، عن عمر ناهز 88 سنة.

وأفادت فضائية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، السبت، بوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز.

ونقلت تغريدة عبد العزيز نجل الأمير الراحل بـ”تويتر” التي أفاد فيها بوفاة والده، مشيرًا إلى استقبال العزاء بالمملكة، لمدة 3 أيام تبدأ الأحد.

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “سبق” الإلكترونية، السبت، إن الوفاة “جاءت إثر مرضه”، دون تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة (15:55 ت.غ) لم تعلن الرياض رسميا وفاة الأمير طلال، أحد أبرز أمراء العائلة المالكة.

الأمير طلال بن عبد العزيز، ولد عام 1931 وشغل العديد من المناصب الحكومية العليا في السعودية، ويعتبر أحد أكثر مؤيدي الإصلاح في الأسرة الحاكمة، واستقال من هيئة البيعة في 2011.

ومن أبرز أبنائه الملياردير السعودي، الوليد بن طلال (63 عاما).

​والأمير طلال (87 عاما) هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

المصدر: تويتر