السعودية – انتقد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، دعاة التحالف مع تركيا، مستشهدا بتغريدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد فيها الأخير فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران.

وكتب الأمير السعودي على تويتر: “من حق كل دولة أن تتخذ ما تراه متوافقا مع مصالحها وأهدافها وأن تتحالف مع من تشاء.. ولكن أقول لمن صدعوا رؤوسنا لسنين بضرورة التحالف مع تركيا لمواجهة أطماع إيران في المنطقة.. ألم يحن الوقت لتعترفوا بخطئكم في التقدير؟!!

وكتب أردوغان في التغريدة التي استشهد بها الأمير: “إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران يعرض الأمن والاستقرار الإقليميين للخطر، وأود أن أؤكد مجددا أن تركيا لا تؤيد مثل هذه القرارات”.

المصدر: “تويتر”