ليبيا – أصدر آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الأبعج تعليماته إلى قاعدة الكفرة الجوية فور علمه بوجود مفقودين والتعليمات تتمثل بخروج طائرة استطلاع للبحث عن المفقودين وبوجه السرعه.

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الأبعج أصدر تعليمات أيضاً بحسب المكتب الإعلامي التابع للمنطقة موجهه للدوريات البرية للمساعده في البحث، داعياً كل من يرى في نفسه الكفاءه والقدره في المساعده للعثور على المفقودين التوجه لمقر قيادة المنطقة العسكرية لتزويده بالمعلومات والامكانيات والتصريح له بالخروج.

يشار إلى أن المنطقة العسكرية الكفرة قد تلقت بلاغاً بشأن وجود عدد من المفقودين من أهالي الكفرة جنوب المدية ، ويعتقد بأنهم قد ضلوا طريقهم في الصحراء .