اليمن – أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، إنه تم رصد 400 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن، خلال العام 2018.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نشرته، الصفحة الرسمية لمكتبها باليمن على موقع “تويتر”.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول، أن “معدل حالات الكوليرا المشتبه فيها، انخفض خلال 2018 بنحو ثلاثة أرباع، مقارنة بالسنة الماضية”.

وأضاف “مع ذلك كان هناك ما يقرب من 400 حالة وفاة بالكوليرا و295 ألف حالة يشتبه إصابتها بالوباء خلال العام 2018، حتى 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مقارنة بـ2300 حالة وفاة و 1.1 مليون حالة مشتبه بها في 2017”.

ولفت التقرير أن” الأطفال دون سن الخامسة يمثلون ثلث الوفيات بهذا الوباء”.

و”الكوليرا” مرض يسبب إسهالا حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بهذا المرض.

ومنذ نحو أربعة أعوام، تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.