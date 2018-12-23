ليبيا – أصدرت الحكومة المؤقتة بياناً بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال ليبيا الذي جاء بفضل تضحيات ونضال الأجداد لأجل تحرير البلاد من وطأة الاستعمار.

الحكومة المؤقتة إعتبرت في نص البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه أن ذكرى الإستقلال تمر اليوم وتتجدد معها أطماع المستعمر القديم الذي استغل حالة الفوضى التي تضرب البلاد فضلاً عن غياب الدولة بشكلها الرسمي ومحاولة البعض تحويلها إلى حلبة صراع لتحقيق المزيد من المصالح وتكريس لنفوذ المستعمر على الأرض.

وجددت الحكومة الدعوة بهذه المناسبة لحذو خطوات الاجداد المؤسسون من خلال تغليب المصلحة العليا للوطن والاجتماع على كلمة سواء حتى يعود لليبيا عزتها وهيبتها ومجدها التليد، داعيةً الجميع لتحكيم لغة العقل والمصالحة الوطنية لبناء البلاد دون الارتهان للمستعمر.