أفغانستان – أقال الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني وزيري الدفاع طارق شاه بهرامي، والداخلية ويس بارماك من منصبيهما، وأعلن عن ذلك في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئيس الجمهورية الأفغانية اليوم.

وذكر البيان أنه بموجب مرسومين رئاسيين، تم تعيين أسد الله خالد في منصب وزير الدفاع، وعمرو الله صالح وزيرا للداخلية في أفغانستان.

وأشارت البيان، إلى أنه تمت إحالة المرسومين إلى مجلس النواب في البرلمان الأفغاني، للمصادقة عليهما.

وفي نهاية أغسطس الماضي، رفض الرئيس الأفغاني طلبات استقالة رئيس جهاز الاستخبارات ووزيري الداخلية والدفاع.

المصدر: وكالات