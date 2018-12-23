ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأحد مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الزاوية وعدد من حكماء وأعيان المدينة.

السراج أكد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على أن الحكومة تحاول حلحلة ما تواجهه المرافق العامة من مشاكل بطريقة متوازنة بين البلديات في جميع مناطق ليبيا.

وبدورهم، أعرب وفد مدينة الزاوية عن دعمهم لما يبذله رئيس المجلس الرئاسي من جهد لتحقيق الأمن والإستقرار ومساندتهم لما تتخذه حكومة الوفاق من إجراءات في هذا الشأن.

وأصدر السراج تعليماته بتلبية عدد من المطالب الخدمية في نطاق بلدية الزاوية ، واعداً بزيارة المدينة في أقرب وقت للوقوف على أحوالها وتفقد احتياجاتها.

هذا وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ورئيس مجلس ادارة الشركات العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة.