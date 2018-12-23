ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد من وكيل وزارة صحة الوفاق محمد الهيثم وأعضاء اللجنة المشكلة لإعداد تصوراً لبرنامج تدريب الأطباء الليبين بالخارج.

السراج أطلع بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على تفاصيل البرنامج معطياً الإذن بالشروع في برنامج الإيفاد لتدريب الأطباء بمختلف الدول وفقا للتخصصات وما يتوفر بالدول من فرص وامكانيات.

وأصدار رئيس المجلس الرئاسي قرار تنظيمي بهذا الشأن لرفع من مستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية المعنية بالتدريب في إطار التشريعات النافذة.

يُشار إلى أن اللجنة شكلت بموجب قرار وزير الصحة المكلف رقم “715” لعام 2018 .