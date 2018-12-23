ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت مع رئيس مجلس الدولة الالستشاري خالد المشري ونائبه الثاني فوزي العقاب آخر مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

الطرفان أكدا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على أهمية إحترام المسار الديمقراطي وإستكمال الإجراءات التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في المنطقة الجنوبية ونتائج زيارة السراج لحقل الشرارة بمنطقة أوباري والإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق لحل المختنقات في المرافق العامة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.