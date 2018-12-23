الولايات المتحدة – أوردت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، الأحد، أن الغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية قد يستمر حتى يناير/ كانون الثاني المقبل.

والأحد، دخل غلق المؤسسات يومه الثاني، على وقع أزمة بين الإدارة الأمريكية والدميوقراطيين تصاعدت حدتها على خلفية طلب الرئيس دونالد ترامب تمويلا بمليارات الدولارات لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

ونقلت “بلومبيرغ” عن نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، قولها، إن الإغلاق قد يستمر حتى الشهر المقبل.

ونتيجة عدم التوافق بين الكونغرس والبيت الأبيض حول الموازنة الجديدة، اضطرت مؤسسات الحكومة الفيدرالية إلى الإغلاق اعتبارا من الساعة 00:01 السبت.

وقال “ميتش ماكونيل”، وهو زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إنه يأمل بإمكانية حدوث توافق قريب بين الطرفين، دون مزيد من التفاصيل.

ويطالب ترامب بإضافة 5 مليارات دولار إلى مشروع الموازنة لتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، بينما يعارض الديمقراطيون ذلك.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كم، منها 1100 كم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يشوبه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.

وسبق للحكومة الفيدرالية الأمريكية أن أُغلقت مرتين في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين بسبب أزمة موازنة مشابهة.