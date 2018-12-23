ليبيا – إستقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الأحد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بمقر المجلس في فندق المهاري.

وحضر اللقاء بحسب المكتب الاعلامي للمجلس الاستشاري عدد من أعضاء المجلس ووزير خارجية الوفاق “محمد سيالة”، ورئيس جهاز مخابرات الوفاق “عبدالله الدرسي”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الايطالي كونتي قد وصل صباح اليوم الاحد إلى طرابلس وإلتقى رئيس الرئاسي السراج ورئيس المجلس الاستشاري قبل أن ينتقل إلى بنغازي لمقابلة المشير حفتر وسيلتقى لاحقاً مع رئيس مجلس النواب المستشار صالح في طبرق.