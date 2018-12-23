ليبيا – إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الأحد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي والوفد المرافق له بمقر القيادة العامة في الرجمة .

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المشير حفتر بحث مع كونتي بحسب مكتب إعلام القيادة العامة المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في شتى المجالات.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الايطالي كونتي قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة طرابلس وإلتقى رئيس المجلس الرئاسي السراج ورئيس المجلس الاستشاري المشري قبل أن ينتقل إلى بنغازي للقاء المشير حفتر وسيلتقى لاحقاً برئيس مجلس النواب المستشار صالح.