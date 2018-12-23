فنلندا – بدأت سفينة Pioneering Spirit ( التابعة لشركة سويسرية كبرى)، بمد أنابيب خط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، “السيل الشمالي-2″، داخل المياه التابعة لفنلندا.

وذكرت مصادر مطلعة أنه تم حتى الآن بشكل إجمالي مد حوالي 400 كم من هذا الخط في قاع بحر البلطيق.

وفي القريب العاجل، ستتجه سفينتان إلى مياه فنلندا وألمانيا والسويد لمواصلة مد أنابيب الخط المذكور.

ومشروع “السيل الشمالي-2” يهدف لبناء خطّي أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية بطاقة تمريرية تبلغ 55 مليار متر مكعب عبر بحر البلطيق.

ومن المقرر بناء هذا المشروع بجوار خط أنابيب “السيل الشمالي”، الذي يمر عبر المناطق الإقليمية أو الاقتصادية للدول الواقعة بمحاذاة شواطئ بحر البلطيق، روسيا وفنلندا والسويد وألمانيا، وسينتهي بناؤه في عام 2019.

ويثير المشروع، امتعاض العديد من الدول ومن بينها، الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

ويحظى هذا المشروع العملاق، بتأييد روسيا وألمانيا، وكذلك المملكة المتحدة وهولندا والنمسا وفرنسا وجمهورية التشيك وفنلندا وسويسرا ومالطا.

المصدر: وكالات