ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن قضية حاويتي السلاح اللتين تم إيقافهما في مدينة الخمس هو فعلياً أمر يحدث يومياً في ليبيا نتيجة عدم وجود أجهزة تنفيذية في المنافذ البحرية أو البرية.

بن شرادة قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن وزير الخارجية التركي أطلع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بخصوص التحقيق في هذه الشحنات ومن ورائها.

وعلق على تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري بوجود أطراف تحاول الإيقاع بين تركيا وليبيا قائلاً: لا أعلم، أظن أنه يعلم من هي الجهات والأطراف في المجمل تتصارع على ليبيا والصراع على حدته سواء من قبل تركيا أو غيرها فكل الدول تدفع بالدولة الأخرى لإقصائها حتى تستغل الفرصة وتستحوذ على ليبيا”.

وأكد على أن التحقيقات مازالت جارية لذلك لن يتم التأكيد على أن الشحنة قادمة من تركيا أو غيرها لحين صدور نتائج التحقيقات، مشدداً على أنه بعد انتهاء التحقيقات سيكون هناك موقف ضد أي دولة جاءت منها الشحنات.

كما أوضح أن لقاء السراج مع المشري وفوزي العقاب تناول ما يهم الدولة الليبية وما يدور في الجنوب الليبي وآخر مستجدات السراج لحقل الشرارة ومتطلبات أهل الجنوب لتذليل الصعاب أمامهم.

وعن ما إذا كان هناك جديد حول مسار المفاوضات بين مجلسي الدولة و النواب بعد رفض الاول للتعديلان بيّن قائلاً:” ليس برفض للتعديلان بل رفض التعديل العاشر بخصوص قانون الاستفتاء وهذا تحفظنا عليه لأنه مخالف للمادة 12 من الاتفاق السياسي أما التعديل 11 تحفظنا على المادة الثانية لأننا لم نصوت عليها لكن الأولى تم التوافق عليها ما بين المجلسين تعديل المجلس الرئاسي”.

بن شرادة أشار إلى أنه بعد التواصل مع مجلس النواب تبيّن أنه يسعى الآن لإحالة المادة الثانية و البقاء على المادة الأولى فقط ، منوهاً إلى أنه بعد ذلك سيقوم مجلس الدولة بإستئناف التجهيز في التجمعات الإنتخابية.