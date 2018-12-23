السودان – تجددت الاحتجاجات لليوم الخامس في عدد من المدن السودانية منها مدينتا أم روابه وعطبره، في وقت ساد فيه هدوء نسبي العاصمة الخرطوم.

وأفاد مراسل RT في الخرطوم، أن 28 مدينة سودانية شهدت تظاهرات متفرقة منذ الأربعاء الماضي، احتجاجا على سلسلة أزمات اقتصادية بينها أزمة الخبز والسيولة.

وأضاف المراسل، أن تضاربا في الأنباء عن عدد القتلى بين المتظاهرين، فيما قررت حكومات أربع ولايات سودانية بينها الخرطوم تعليق الدوام في المدارس والجامعات، وأعلنت السلطات المحلية في مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار، حظرا للتجوال لمدة 12 ساعة ابتداء من مساء الأحد.

من جهتها، أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان لها: “التفافها حول قيادتها، وحرصها على مكتسبات الشعب، وأمن وسلامة المواطن، دمه وعرضه وماله”، مؤكدة عملها ضمن “منظومة أمنية واحدة ومتجانسة”.

وأكد القيادة الأمنية في السودان، في اجتماع عقد داخل مقر وزارة الدفاع، على ضرورة التنسيق في عمل الأجهزة الأمنية فيما بينها (القوات المسلحة، والشرطة الموحدة، وقوات الدعم السريع، وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني)، وإفشال جميع المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

المصدر: RT + وكالات