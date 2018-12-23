انجلترا – عزز توتنهام هوتسبير موقعه بين الكبار، بعدما اكتسح مضيفه إيفرتون بستة أهادف لهدفين، اليوم الأحد، في ختام المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتناوب على سداسية توتنهام كل من سون هيونغ مين، وهاري كين (هدفين)، وهدف لكل من ديلي آلي وإيركسين في (د.27 و35 و42 و48 و62 و74) على التوالي، بينما أحرز هدفي إيفرتون ثيو والكوت في (د.21) وجيلفي سيغوردسون في (د.51).

وبهذا الفوز الكبير، ارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي والسابع في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين فقط خلف مانشستر سيتي “حامل اللقب”، صاحب المركز الثاني، وست نقاط خلف ليفربول “المتصدر”.. في المقابل تجمد رصيد إيفرتون، عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

المصدر : وكالات