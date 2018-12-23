ثنائية برشلونة في سلتافيغو تبعده عن أقرب مطارديه في”الليغا”

ثنائية برشلونة في سلتافيغو تبعده عن أقرب مطارديه في”الليغا”

اسبانيا – قاد ليونيل ميسي برشلونة إلى مواصلة انتصاراته المتتالية بالفوز الثمين على سلتا فيغو 2-0، اليوم السبت، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدفي برشلونة الفرنسي عثمان ديمبلي في (د.10) وميسي في (د.45).

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده في صدارة الليغا إلى 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن وصيفه الحالي أتلتيكو مدريد الفائز على إسبانيول (1-0)، أما سلتا فيغو تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وصنع ميسي الهدف الأول للفريق من خلال تسديدة تصدى لها الحارس وتهيأت أمام ديمبلي ليتابعها بنجاح في المرمى ثم سجل ميسي الهدف الثاني للفريق ليقترب خطوة جديدة من الوصول لحاجز الـ400 هدف في الدوري الإسباني حيث رفع رصيده إلى 398 هدفا مع برشلونة في المسابقة.

ورفع ميسي رصيده إلى 15 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم (398 هدفا مع برشلونة في المسابقة)، بفارق أربعة أهداف أمام مهاجمي أوروغواي كريستيان ستواني نجم جيرونا ولويس سواريز لاعب برشلونة.

وبعد هذا الفوز، ودعت جماهير البارشا فريقها بطريقة رائعة بعد أن ضمنت صدارة جدول الترتيب خلال عطلة الشتاء لحين استئناف المسابقة بعد نحو أسبوعين.

المصدر: وكالات